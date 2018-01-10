Beşiktaş'ın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'nın, Portekiz ekibiyle 2019'da sona erecek sözleşmesini uzattığı iddia edildi.

O Jogo'daki habere göre, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla 2021 yılına kadar yeniden anlaştı.

Bu anlaşma sonrası, özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın satışı için Benfica'nın elini güçlendirdiğinin altı çizildi.

Anderson Talisca

beşiktaş

benfica

son dakika