Talisca, Benfica ve Beşiktaş'la ilgili konuştu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Porto ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Portekiz basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta mutlu olduğunu dile getirirken Benfica'yla problemi olmadığını da vurguladı. Talisca ayrıca Porto maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Brezilyalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gruptan çıkmak için beraberlik yetebilir ama biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü bir kazanmak için oynuyoruz"

"BİZİM STAT GİBİSİ YOK"

Vodafone Park'taki atmosferin büyülü olduğundan bahseden yıldız oyuncu, "Böylesini daha önce görmedim. Ne Brezilya'da ne de Portekiz'de; Ne de başka bir yerde... Akhisar maçında atmosfer inanılmazdı ancak Şampiyonlar Ligi'ndekini tahmin bile edemezsiniz. Uğultu çok daha fazla, iletişim kurmak zor"

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Sözleşme durumuna da değinen Talisca, "Beşiktaş'ta 1 yıl daha kontratım var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benfica ile bir problemim yok. Kulübü, çalışanlarını seviyorum ve orada olmadığım halde desteklemeye devam ediyorum, artık bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum"

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