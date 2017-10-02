Talisca Caner Erkin kavgası - Talisca ile Caner Erkin arasında yaşananlar - Talisca'dan Caner Erkin'e tekme

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Caner hamle yapmış ve vuramamış. 5 dakika sonra masajın olduğu odaya giriyor, 15 dakika sonra Şenol Hoca tribünden aşağı indi. Hocaya söyleniyor. Hoca inanılmaz kızmış. Oyuncularla konuşma yapmış. 'Bu takımın üzrinde oyuncular var, ben buna engel olamıyorum. Buna engel olmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam bırakacağım' diyor."