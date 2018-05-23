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Ancak İngiltere ve İtalya’ya gidebileceğini bildirdi. Bu konuda yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu, “Ben İnglitere’de bir kulüple anlaştım. Bonservisimi siz alın ve beni siz satın. Böylece benden para kazanın. Ben Beşiktaş sayesinde parladım ve bu teklifleri alacak bir yıldız durumuna geldim. Böylece Beşiktaş’a olan vefa borcumu da öderim” dedi.