Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca, dün akşamki kısa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı.

2 sezon için Beşiktaş'a ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, 'Sonsuza kadar kartal olacağım' dedi.

DHA'da yer alan habere göer Talisca açıklamasında, ''Hayat her zaman bana büyük zorluklar sundu. Ben her zaman, bu zorluklarla yüzleşmek için cesaret, istek ve inanç sahibi olmaya çalıştım. En yeni kararlardan biri Beşiktaş formasını giymekti. Türkiye'de ne bulacağımı hiç bilmiyordum, ama başından beri hislerim iyiydi. Ve öyle oldu. İstanbul'u sevdim, Türk halkını sevdim, kulübümüzün taraftarlarını sevdim. Bu kulübe kendimi adadım ve burada tarih yazdım. Son iki sene hayatımdan geçen her şey ve herkes kalbimde sonsuza kadar kalacak. Teşekkürler Tanrım! Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Beşiktaş! Dünyanın dört bir yanında uçan ve herkes için tezahürat eden sonsuz bir 'Kara Kartal' olacağım'' ifadelerini kullandı.