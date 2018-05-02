Anderson Talisca, Beşiktaş dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, “Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor” diye konuştu. Talisca, sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda ise “Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER