Talisca, Milli Takım'dan dönerken Taffarel paylaşımı yaptı... Bonservisi Portekiz ekiplerinden Benfica'da bulunan ve iki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, geçen günlerde Brezilya Milli Takımı'ndan davet almıştı.

2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık kapsamında verilen arada milli davet alan Talisca, Brezilya Milli Takımı'na katılsa da Rusya ve Almanya ile oynanan mücadelelerde teknik direktör Tite tarafından 23 kişilik maç kadrolarına alınmamıştı. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Türkiye'ye dönmekte olan Talisca, Taffarel'le birlikte paylaşım yaptı.

Galatasaray'da top koşturduğu yıllarda efsaneleşen ve sonrasında Fatih Terim'le birlikte sarı-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Taffarel'le birlikte yolculuk eden Brezilyalı futbolcu, yaptığı paylaşımda Taffarel için "Efsane" yorumunu yaptı.