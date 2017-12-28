Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Siyah-Beyazlı takımın süper solağı Anderson Talisca’nın, Çin’e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artıyor... Brezilyalı oyuncunun Benfica’ya dönmeyeceğini açıklamasının ardından Çin’de yayın yapan bazı gazeteler Talisca’nın menajerinin birkaç takım ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

Talisca

beşiktaş

beşiktaş haberleri

Beşiktaş transfer haberleri