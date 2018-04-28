Beşiktaş'ın, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide en büyük kozu formda olan Talisca olacak...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Brezilyalı futbolcu bu maçta göstereceği performansla, Rusya kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Beşiktaş’ta gösterdiği müthiş çıkışla Talisca’ya Brezilya Milli Takımı’nın kapıları açılmış, 12 Mart’ta açıklanan kadroda kendisine yer bulmuştu. Ancak 24 yaşındaki genç yetenek, Rusya ve Almanya maçlarında süre alamamıştı.

RAKİBİ GIULIANO

Milli Takım için Fenerbahçeli Giuliano’yla yarışan Talisca, derbide takımını galibiyete taşıyıp Rusya kadrosunda yerini almak istiyor. Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin ya kendisinin ya da yardımcıları Matheus Bachi ile Sylvinho’nun Talisca’ya izlemek için yarın Türk Telekom Stadı’nda yerini alması bekleniyor. Rusya’daki Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

SON 12 MAÇTA 10 GOL

İlk yarıda ligde sönük bir görüntü çizen Anderson Talisca, ikinci devrede adeta patlama yaptı. Devreye kadar ligde 2 gol, 3 asistle oynayan Talisca, Dünya Kupası’na gitme ihtimali ortaya çıktıktan sonra gollerini sıralamaya başladı. Son 12 maça 10 gol, 1 asist sığdıran Sambacı, birçok maçta Beşiktaş’ı sırtlayıp şampiyonluk yarışında rotada tuttu.