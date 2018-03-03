Benfica ile olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatan Anderson Talisca, F.Bahçe maçının ardından “Sözleşme imzalamaya zorlandım” demişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu sözler üzerine Portekiz basınına konuşan Sambacı’nın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun zorlanmadığını belirterek “Talisca sözleşme imzalamak için zorlanmadı. Kendisine sözleşme yenilemesinin daha iyi olacağını söyledim. Zorlandığını söylemesi yanlış oldu. Sözleşme haberinden sonra Beşiktaş taraftarları üzüldü. Bu da Talisca üzerinde bir baskı yaratıyor’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı Benficalı taraftarlar da Talisca’nın bu sözlerine tepki gösterirken yıldız oyuncuyu kendilerine sadık olmamakla suçladılar.