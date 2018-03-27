Talisca transferinde son dakika açıklaması! Bonservisi Benfica'da bulunan ve iki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Talisca'nın menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Carlos Leite, oyuncunun muhtemel rotası olarak Beşiktaş'ı gösterdi!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Serie A devlerinden Roma'yla adı anılan Talisca için konuşan Carlos Leite, "Oyuncumu Roma'ya götürmek için Monchi ile iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre Monchi, dün yaptığı açıklama ile Talisca'yı beğendiğini doğrulamış ve şunları söylemişti:

"Talisca takibimizde ancak şu anda onunla ilgili bir karar vermiş değiliz. Beğendiğim bir futbolcu buna rağmen transferi için herhangi bir girişimde bulunmadık"

BİR AÇIKLAMA DA PORTEKİZ'DE YAPTI



Carlos Leite, İtalya'nın ardından Portekiz'de de konuştu. Menajer, oyuncusunun adının geçtiği Manchcester United için "Kulüp olarak ilgileri olup olmadığını bilmiyoruz. Ne ben ne de oyuncumun böyle bir bilgisi yok ancak kulüpler görüşüyorsa bu başka bir şey. Yineliyorum, ben menajer olarak hiç kimseyle görüşmedim." yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANIRSA, BEŞİKTAŞ'TA KALACAK"



Leita, Portekiz'de yaptığı açıklamalarda oyuncusunun rotasının muhtemel olarak Beşiktaş olduğunu da dile getirdi. Beşiktaş'la Benfica arasındaki anlaşma gereği bulunan 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna vurgu yapan Leite, "Sezon sonuan kadar Beşiktaş dışında kimseyle görüşmeyi planlamıyoruz. Beşiktaş'ın, herkesin saygı göstermesi gereken bir satın alma opsiyonu var. O zamana kadar ben ya da oyuncumun başka bir kulüple görüşmesi de bir şey değiştirmeyecek. Beşiktaş o opsiyonu kullanırsa, oyuncum Beşiktaş'ta kalacak" şeklinde konuştu.

21 MİLYON EURO'LUK OPSİYON!



NTV Spor'da yer alan habere göre 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu 6 taksitle ödeme maddesini sözleşmeye ekleten siyah beyazlılar, sezon sonu bu durumu geçerli hale getirme hakkına sahip. Beşiktaş, Benfica’ya toplam 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Satın alma opsiyonu olarak belirlenen 25 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’nun çıkartılmasıyla bu sezon sonu için opsiyon 21 milyon Euro’ya düştü. Siyah beyazlılar, Benfica ile yaptığı anlaşma gereği sezon sonundan itibaren 6 aylık vadeler karşılığı yapacağı ödemelerle, Brezilyalı oyuncunun bonservisini alabiliyor.

Haberde, bu durumda haziran ayında yapılacak ilk ödemenin tutarı 3.5 milyon Euro olacağı, geriye kalan 17,5 milyon Euro’yu 2.5 yılda yine 3.5 milyon Euro’luk taksitlerle ödeneceği kaydedildi. Bu madde sözleşmede olduğu için Benfica ile pazarlık yapılmadan anlaşma geçerli hale geleceği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin, Benfica ile yapacağı görüşmede taksitlendirme olmadan 21 milyon Euro’yu düşürerek peşin ödeme teklfini de ileteceği kaydedildi. Transferde son söz Anderson Talisca'ya ait.