Önümüzdeki yılın transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Porto'nın Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'ye kanca attı. Yeni Şafak'ın haberine göre, sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli ayrıldı.

Hem sol kanatta hem de 10 numara mevkisinde oynayabilen Brahimi'nin menajeriyle ve Porto kulübüyle temas kuran Beşiktaş transfer komitesi, Brahimi'yi bonservisiyle almak istiyor. Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise göz korkutuyor.

Finansal Fair Play sorunundan kurtulmaya hazırlanan Beşiktaş, önümüzdeki sezon itibarıyla, sattığı kadar oyuncu almak zorunda kalmayacak ve bonservis ödeme serbestliğine kavuşacak. Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın, takımda tutulamama ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayan siyah-beyazlı yönetim, Brahimi'nin bu bölgeye çare olabileceğini düşünüyor.