Talleres Cordoba - Huracan maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Talleres Cordoba, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Huracan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:45. Talleres Cordoba 44 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Huracan 46 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Talleres Cordoba, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Huracan son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Talleres Cordoba kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 2.90, Huracan sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Talleres Cordoba önceki hafta Huracan mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Huracan, Talleres Cordoba karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Talleres Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Talleres Cordoba, kendi sahasında 21 gol attı, 7 gol yedi.

Huracan, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huracan 15 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.