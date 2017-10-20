Tam 21 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenileri ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbide ev sahibi Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda 10 isim ilk kez Türkiye'de bir derbi maçta forma giyecek.
Fenerbahçe'de ise 11 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkmak için teknik direktör Aykut Kocaman'dan görev bekliyor.
GALATASARAY'DA YENİ YABANCILAR İLK KEZ DERBİDE!
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı 9 yabancı futbolcu, görev almaları durumunda Türkiye'deki ilk derbilerine Fenerbahçe karşısında çıkacak.
Sarı-kırmızılılarda Cedric Carrasso, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Younes Belhanda, Papa Alioune Ndiaye, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis daha önce Türkiye'de derbi heyecanı yaşamadı.
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Türk futbolculardan Emrah Başsan da Tudor'un şans vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayı derbide ilk kez giyecek.
DERBİDE OYNAMAYAN 11 İSİM VAR
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda daha önce Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayı giymemiş 11 futbolcu yer alıyor.
Bu sezon Beşiktaş derbisinde forma giyen Carlos Kameni, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula ve Vincent Janssen, Kocaman'ın forma vermesi durumunda Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayı ilk kez terletecek.
Beşiktaş derbisinde oynamayan Roberto Soldado ile 21 kişilik maç kadrolarına giren genç futbolcular Oğuz Kaan Güçtekin ile Ahmethan Köse de daha önce Fenerbahçe'yle Galatasaray'a karşı forma giymeyen isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray'a karşı Fenerbahçe forması hiç giymeyen Mehmet Ekici ise sakatlığından dolayı derbiyi kaçıracak.
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