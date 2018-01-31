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Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı gözlemlendi. Türkiye'nin bir çok ilinden Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ile ilgili ajanslardan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. İşte elimize ulaşan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fotoğrafları...