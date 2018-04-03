Sağlık Bakanlığı, Tam Gün Yasası'nın ardından hekimlerin çalışma şartlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. Tam Gün Yasası'nı esnetecek yeni uygulamayla, bakanlık onayıyla devletten ya da özelden her hekim tek sözleşmeyle 'bir ameliyata' girebilecek. Bakanlık, tüm doktorları bir havuzda toplayacak. İhtiyaç halinde 'part time ameliyat'la hekim başka bir hastaneye çağrılabilecek. Böylelikle ne devlette ne de özelde 'hekim yokluğundan' yapılamayacak tedavi olmayacak. Bu model devlet ve özelde çalışan tüm hekimleri kapsayacak.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN ZİKA AÇIKLAMASI!

BIÇAK PARASI DEVLETTEN

Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre; Bakanlık, Tam Gün Yasası'nın ardından, devlet ve üniversite hastanelerindeki tecrübeli doktorların yüksek maaşlar karşılığında özel hastaneye gitmesiyle sıkıntıya girdi. Devlette organ nakli, kalp damar cerrahi, beyin cerrahi, skolyoz cerrahi gibi özellikli ameliyatları yapacak yetişmiş doktorların özel hastaneye gitmesi üzerine bakanlık yeni bir düzenleme için çalışma başlattı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'hem devlet hem özeli kapsayacak esnek çalışma modeli' diye duyurduğu yeni düzenlemede tüm hekimleri kapsayan 'doktor havuzu' kurulacak. Özeldeki doktorlar, özellikli ameliyatlar için devlet hastanesinde tek sözleşmeyle tek bir ameliyata girebilecek. Hekimin bıçak parası devlet tarafından ödenecek. Özel hastane de devletteki bir doktordan bu şekilde yararlanmak isterse hem devlete hem de hekime bıçak parası ödeyerek aynı hizmeti satın alabilecek.

YABANCI HASTAYA HAVUZDAN DOKTOR

Sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalar için de aynı uygulama geçerli olacak. Devlet, özeldeki doktorları tek sözleşmeyle ameliyatlara ücreti karşılığında çağırabilecek. Aynı uygulama devlet ve üniversite hastanesindeki doktorlar için de geçerli olacak.

YABANCIYA 4 KAT FAZLA DÖNER SERMAYE

Bakanlık, sağlık turizmi kapsamında yabancı hastaların ameliyat ve her tür tedavisinden ek olarak 4 kat fazla döner sermaye alacak. Böylece devlette döner sermayeden 10 bin TL para kazanan doktor sağlık turizminde 40 bin TL'ye kadar kazanabilecek.