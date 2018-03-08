İş-Yaşam

Tamamen yerli olarak üretildi, ilk olarak Afrin'de kullanılacak

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak

  • 1 Tamamen yerli! İlk olarak Afrin'de kullanılacak!
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    Yeni mühimmatın test atışlarının başarıyla tamamlandığını belirten Canikli, "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak" ifadesini kullandı.

     

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  • 2 Tamamen yerli! İlk olarak Afrin'de kullanılacak!
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

     

  • 3 Tamamen yerli! İlk olarak Afrin'de kullanılacak!
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    Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Harekatta kullanılan yerli üretim silah ve mühimmatlar Mehmetçik'e ayrı güç katıyor.

  • 4 Tamamen yerli! İlk olarak Afrin'de kullanılacak!
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    Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında harekat sahasında yeni bir mühimmatın kullanılması planlanıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA mühimmatı daha yüksek tahrip gücüyle dikkati çekiyor.

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  • 5 Tamamen yerli! İlk olarak Afrin'de kullanılacak!
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    Daha önceki mühimmata oranla 4 kat daha fazla alansal etki gücüne sahip yeni mühimmat hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak. Ay başındaki son test atışlarında da başarı sağlanmasının ardından TSK'nin envanterine kazandırılan mühimmat Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılacak. Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alana teslim edilecek.

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Yorumlar 49
  • Misafir 3 dakika önce
    80 sene bir şey yapmadılar 80 sene aynı parti vardı değil mi ? Sevdiğin adam yapılanları satmak ile uğraşıyor.Örnek şeker fabrikaları
  • Misafir 3 saat önce
    ​Bu kadar şey yapıyoruz üretiyoruz ne güzel, ne gurur verici ama evin içine, cebe, dışarıda bindiğime ve indiğime bakıyorum hepsi ithal. Sonra ​işe gidiyorum ofisteki, fabrikadaki kullanılan malzemelerin çoğınluğu yabancı marka. Sonra markete, mağazaya gidiyorum raflardaki ürünlerin p-80'i ithal. Televizyonu açıyorum etin, buğdayın, samanın vs. vs. ithal edildiğini öğreniyorum. Sonra düşünüyorum birileri bizi mi kandırıyor acaba diyorum ve işin içinden çıkamıyorum.
  • Misafir 3 saat önce
    ​Bu kadar şey yapıyoruz üretiyoruz ne güzel, ne gurur verici ama evin içine, cebe, dışarıda bindiğime ve indiğime bakıyorum hepsi ithal. Sonra işe gidiyorum ofisteki, fabrikadaki kullanılan malzemelerin çoğınluğu yabancı marka. Sonra markete, mağazaya gidiyorum raflardaki ürünlerin p-80'i ithal. Televizyonu açıyorum etin, buğdayın, samanın vs. vs. ithal edildiğini öğreniyorum. Sonra düşünüyorum birileri bizi mi kandırıyor acaba diyorum ve işin içinden çıkamıyorum.
Tüm yorumları göster(49)
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