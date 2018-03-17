'Tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemi kuruldu'

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna katılarak bir konuşma yapan Yıldırım, "Boğazlarımızın tamamında, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor; bütün denizlerimizde seyreden gemilerin, 7/24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması." dedi.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Hücum gemilerinden denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünlerle dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz. "

Karayolları, demiryolları ve denizcilikte altyapının ülkelerin kalkınması için önemli bir araç ve kaldıraç olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Eğer ulaşamazsanız, erişemezseniz, o yer sizin değildir. Ulaşıma, altyapıya yapılan yatırım sonuçta Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir. 2002'den 2016'ya kadar Türkiye, milli gelirini yaklaşık 3 kat büyüttü. Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına, küresel piyasalarda dalgalanmalar devam etmesine rağmen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüyerek dünyada bir numara oldu. 2017 toplamında büyümemiz yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşecek, muhtemelen yüzde 7,3. Bu oranla da yine büyümede dünyada bir numara olacağız. Sadece 1 yıl içerisinde oluşturduğumuz yeni istihdam 1,5 milyon. Yani 1,5 milyon vatandaşımıza 2017 içinde iş bulduk. Bu, yatırımla oluyor. Yatırım neden oluyor? Eğer güven ve istikrar, öngörülebilirlik varsa, o zaman uzun vadeli yatırımlar da rahatlıkla ülkenize gelebiliyor. Bu yıl ve gelecek yıl aynı kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye, bu yıl da büyümeye, istihdam üretmeye, ihracatını artırmaya devam edecek. Çünkü ülkemiz için kurduğumuz hayaller büyük ve bu hayaller içerisinde denizcilik sektörünün de ayrı bir yeri var."