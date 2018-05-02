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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa yürütülen ve kentin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda ve 5,6 metre çapında açılacak tünelin tamamlanmasına 100 metre kaldı.