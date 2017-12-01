Tamer Adaş'ın kaybedilen dokusu için 20 bin lira tazminat kararı

İzmir'de prostat kanseri hastası, patolojiye gönderilecek doku örneğinin kaybedilmesi üzerine açtığı davada 20 bin lira tazminat kazandı.
AA'nın haberine göre; Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdığı biyopside prostat kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tamer Adaş, doktorların önerisiyle 2016 Haziran ayında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu.
Üroloji servisinde robotik cerrahi yöntemiyle yapılan operasyonla prostat bezi alınan Adaş, kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını belirleyecek patoloji sonuçlarını öğrenmek için hastaneye gittiğinde, vücudundan alınan parçaların bulunamadığını öğrendi.
Yazılı başvuru yaptığı hastane yetkililerinin "Parçanın, konulduğu ameliyathane dolabında bulunamadığını" ifade etmesi üzerine Adaş, hastane hakkında İzmir 6. İdare Mahkemesine 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Mahkeme, Adaş'ı haklı bulurken yaşadığı sorunları ve psikolojik durumu göz önüne alarak Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Rektörlüğün, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu ise reddedildi.
"ÖNEMLİ OLAN TAZMİNAT ALMAK DEĞİL"
Tamer Adaş, ameliyatın ardından prostat dokusunun hastanede kaybolduğunu öğrendiği gün çok üzüldüğünü, halen psikolojik sorunlar yaşamaya devam ettiğini söyledi.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde daha önce de böyle olayların yaşandığını ancak kimsenin dava açmadığını öne süren Adaş, "Umarım bundan sonra insan sağlığıyla ilgili konularda daha dikkatli davranırlar. Sorumlu her kimse ya da kimlerse daha dikkatli davranmaları gerekir. Önemli olan tazminat almak değil, onların haksız olduğu benim mağdur olduğumu resmi olarak kanıtlamaktı. Yasal faizleriyle beraber 22 bin 500 lira hesabıma yatırıldı" dedi.
Adaş, tedavisini farklı bir hastanede devam ettirdiğini kaydetti.
Tedavi sürecinin bir bilinmezlik içinde sürdüğünü dile getiren Adaş, "Maalesef hastalığımın boyutunu bilemiyorum. Patolojik rapor onu belirleyecekti. Ben şimdi 3 ayda bir kan tahlili yaptırıyorum. Şimdilik sağlık sorunum yok, tahlillerin sonucu olumlu gösteriyor ama psikolojik olarak fazla etkileniyorum" diye konuştu.
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