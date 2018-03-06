Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, çıkışta muhabirlerin ‘Çocuklar Duymasın’ dizisindeki partneri Pınar Altuğ Atacan’la olan öpüşme sahnesiyle ilgili sorularına Karadağlı, “Teşekkür ederim arkadaşlar” demekle yetindi.

Konuyla ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, aracına binerek gözden kayboldu.