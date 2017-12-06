Tamer Karadağlı: Kıvanç Tatlıtuğ ile yarışacak halim yok

Klass dergisine röportaj veren Tamer Karadağlı, "Genç görünmek gibi bir derdim yok. 25 yaşındakilere özenip vücudunu onlarınki gibi tutmaya çalışmak bana pek doğru gelmiyor" dedi.



50 yaşındaki oyuncu, "Bu yaştan sonra baklava çıkarmaya mı çalışacağım? Kıvanç Tatlıtuğ ile yarışacak halim yok" şeklinde konuştu.



Tamer Karadağlı, "Kızım Zeyno 11 yaşında. Sayesinde kadınlara daha saygılı ve özenli davranmayı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı