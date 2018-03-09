Makaron'da yer alan habere göre, oyuncu Tamer Karadağlı, “Pınar Altuğ ile ‘Çocuklar Duymasın’ dizisindeki öpüşmeniz çok konuşuldu” yorumuna sinirli bir şekilde cevap verdi.



Karadağlı, “Çok yanlış ve saçma bir yorum bu. Biz ilk defa öpüşmedik ki kardeşim bu dizide. Böyle tepki çektiği ya da çok konuşulduğu yönünde haberler yapılmasın. Oyunculuk yapmak istemeyen varsa gitsin pazarda limon satsın. Ben oyuncuyum ve görevim neyse onu yaparım. Benim işim bu” dedi.

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