Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maçın kalitesinin iyi olduğunu ifade ederek, "Özellikle 60 dakika oynanan oyun vardı. Çok durmasına rağmen güzel oyun çıktı. Başakşehir ve bizim oynama isteğimiz yüksekti. 60 dakika top oyunda kaldı. İlk yarıda geçişli pres oyununu yapamadık. Biz oyunu ikinci bölgeye taşımak istedik. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. Duran toplarda net pozisyon gördük. Adam savunması yaparken hatalarımız vardı. Düzelttiğimiz hatalı yanımızı bugün de gördük. İkinci yarıya geçişte gol bizi etkiledi. Başakşehir'in çıktığı anlarda geriye dönüşlerdeki zaafını biliyorduk ve hızlı atağa çıkmak istedik. Çok sayıda pozisyonlar var ama maalesef hatalarımız oldu. Topladığımız 36 puan bizi güvenli alanda hissettiriyor. İyi mücadele ettik ama sonlara doğru kontrolü kaybettik. Bir Avrupa hedefimiz var. İyi bir noktaya geldik. Pozisyon olarak iyi bir seviyedeyiz ve umarım önümüzdeki haftalarda iyi galibiyetler alırız. İki tarafında kazanabileceği karşılaşmaydı ama Başakşehir biraz daha üstündü. Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet yaşadık" dedi.



"İLK GOLDE FAUL YOKTU"

İlk golde faul olmadığını söyleyen Tuna, "Ordan gol yedik. İkinci gol için bir şey söyleyemeyeceğim. 23 haftadır hakemlerle konuşmadım. Bu güçsüzlük değil gücümüzün göstergesidir. Bir şeylere rağmen oynama niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER