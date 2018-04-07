Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 1-0 kazandığı haftada zorlu Göztepe maçını 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna açıklamalar yaptı. Savunmada zaaflarının bulunduğunu vurgulayan Tuna, Demba Ba'nın direkten dönen şutuyla ilgili de konuştu.

Tamer Tuna'nın maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Duran topların etkisi çok önemli. İlk 3 golün 2'si kornerden geldi. Defans sıkıntımız vardı onu çözmeye çalıştık. Defans bölgesinde yaşadığımız sakatlıklar zorluk yaşattı. Demba Ba'nın direkten dönen şutu bizi oyuna döndürebilirdi. Oyuna disiplin koymamamız maçın farklı sonuçlanmasına neden oldu."

"Bugüne kadar 40 puan toplarken bize has özelliklerimiz vardı. İyi bitirmek istiyoruz sezonu. Trabzon'da ki maçta zorluk yaşadık. Kanatlarınız ve forvetleriniz hızlı olduğunda takım zaaflarını avantaja dönüştürebiliyorsunuz. Kendi taraftarımız muhteşemdi, ligde gösterdiğimiz performans iyiydi. Bugünkü karşılaşma skor anlamında hayal kırıklığı oldu. Bu takımı bu taraftarı iyi temsil etmeye devam edeceğiz."