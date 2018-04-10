Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Gazete Habertürk'ten Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş'a gitmek gibi bir amacı olmadığını belirerek, "Gelecek sezon Göztepe'yi daha ileriye taşıyabileceğim planlamayı görmek istediğim için henüz sözleşmemi uzatmadım. Tüm konsantrasyonum burada" dedi.

YIPRATMAK İSTİYORLAR



Süper Lig'de Beşiktaş'a 5-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını zora sokan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, bazı çevrelerin Beşiktaş söylemleri ile kendilerini yıpratmaya çalıştığını söyledi. "Beşiktaş'a gitme planım yok" diyen Tuna, "Burada kalmak istiyorum. Başkanımız Mehmet Sepil'le kesinlikle para konuşmadım. Gelecek sezon daha iyi bir kadro planlaması ile Göztepe'yi ileriye taşımak istiyorum. Bu planlamayı görmek istediğim için sözleşmemi henüz uzatmadım" dedi.



DEMBA BA'YA SAHİP ÇIKTI



Demba Ba'nın maç sonu konuk takım taraftarlarını selamlaması nedeniyle ıslıklanmasına da değinen Tuna, "Tutkulu bir taraftarımız var. Onların tepkilerine kesinlikle saygı duyuyorum. Demba Ba elinden geleni yaptı, çok da iyi mücadele etti. İlk yarıda kaçırdığı pozisyonun altında başka bir şey aramamak lazım. Kötü vuruş yaptı, olabilir. Bazı çevreler özellikle Beşiktaş algısıyla bizi yıpratmaya çalışıyor. Tüm konsantrasyonumuzla Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Abdullah ÇELEBİ

ROTMAN'A PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Tamer Tuna, Göztepe'de disiplin sorunu yaşanmadığını dile getirirken, kaptan Selçuk'un oyundan alınırken verdiği tepki ile gereksiz kartla oyun dışı kalan Rotman'ın durumuna değindi. Tuna, "Selçuk'un tepkisi doğal. Farklı yenilgiyi kabullenememek de takımı etkiledi. Rotman iç yönetmeliğimize göre ceza alacak" dedi.