Tamer Tuna: "Elimize aldığımız maçı maalesef kaybettik"

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, rakiplerini tebrik ederek, Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü gibi dönüşleri yapabilen bir takım olduğunu ve oyun planlamasında da bunu bilerek ilerlediklerini söyledi.

Tuna, maçın genelinde topa sahip olan taraf olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibimizin etkili koşu yapan ve sprinter oyuncuları vardı. 3-1'den sonra 7-8 dakikada verdiğimiz pozisyonlar oyun karakterimizle uyan bir durum değildi. İkinci yarı Beto ve Mathieu'nun sakatlıkları nedeniyle hamlelerde değişiklikler yaptık. Müsabaka 3-3'e geldiği için üzülüyoruz, elimize aldığımız maçı maalesef kaybettik."

Taraftarlara teşekkür eden Tuna, "Yaşattıkları bu coşku bizim daha fazla istememize neden olabiliyor. İstemediğimiz şekilde maçı 1 puanla kapattık." diye konuştu.

Tuna, Beto'nun milli takımdan döndükten sonra küçük bir ağrısı olduğunu, Mathieu Peybernes'in de daha önceki ağrısının tekrarladığını, bu futbolcuların kesin durumlarının yarın ortaya çıkacağını belirtti.

Gol atmayı seven bir takım olduklarını kaydeden Tuna, geliştirmeleri gereken yönleri olduğunu sözlerine ekledi.

ALANYASPOR CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise oyuncularını 1 puandan dolayı kutladığını, ilk 20 dakikada skoru 2-0'a getirebilecek çok önemli pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Yaptıkları birkaç hatadan sonra kalelerinde gol gördüklerini kaydeden Susic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soyunma odasına olumlu bir skorla dönmek varken ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarıda Trabzon'daki gibi bir geri dönüş oldu. Çok önemli forvet oyuncularımız var, her takıma gol atacak forvet oyuncularımız var. Geriye düşmemize rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık. Bizim en büyük problemimiz bireysel hatalardan yediğimiz goller. 1 ve 2. golde çok basit bireysel hatalar yaptık. 1 puan aldığımız için mutluyuz."

Susic, Mamadou Fofana'nın oyundan çıkmasının ardından Lamine Gassama'nın stoper oynadığını hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Kulüpte ve Türkiye'de 'Stoper çıktığı zaman mutlaka stoper girmeli' gibi bir anlayış var. Gassama stoper değil, ancak bizim en çabuk oyuncularımızdan biri. Rakibimizin kontraatak oynayacaklarını biliyorduk. Onun mevkisi değildi ama çabuk olduğu için onu oraya koyma ihtiyacı duydum."

Beraberliğin moral açısından müthiş bir puan olduğunu belirten Susic, "Kupa maçında, oynamayan oyuncuları oynatacağız. Daha sonra Beşiktaş'a karşı her zaman oynadığımız gibi çıkacağız, oynayacağız ve göreceğiz ne olacağını ama muhtemelen çok gol olacak." diyerek sözlerini tamamladı.