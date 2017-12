Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte başlamasının kendisi için bir şans olduğunu söyledi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe olarak 14 haftalık süreç itibarıyla iyi bir noktada olduklarını, oyunlarını geliştirerek daha iyi yerlere gelmek istediklerini bildirdi.

Göztepe'de ilk 14 haftalık süreçte yakaladıkları havanın önemli olduğuna dikkati çeken Tuna, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerime Göztepe'de başlamanın bir şans olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'de kalıcı bir Göztepe için bu sezon sonunda lige tutunmak istiyoruz. Yaşadığımız her haftayı tecrübe, daha iyi oyun ve hedeflerimizde aşama olarak görüyoruz. Her maç yaşadıklarımızdan tecrübelerimiz oluyor ve adım adım her haftayı yeni bir başlangıç görerek dersler çıkarıyoruz, çalışıyoruz."

"ÖZ GÜVENİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK"

Tamer Tuna, gerçekçi olduklarını ve başarının çalışmaya geleceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimize olan güvenin, öz güvenimizin üzerine çıktık. Başkanımız, taraftarımız, futbolcular, çalışan insanlar, biz, aşırı birbirine bağlı bir ortam oluşturuldu burada. Süper Lig'de kalıcılık hedefiyle lige başladık. Göztepe, çok değerli parçaların tutku ve duygularla birleştiği bir takım. Taraftarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, basınımız ve tüm emek verenlerin bu parçaların bütünü olduğunun farkındayız."

"FUTBOLDA DEVAMLILIK HER ZAMAN ÖNEMLİ"

Futbolculuk yaşantısının ardından başladığı antrenörlükte her aşamanın kendisine farklı deneyimler yaşattığını anlatan Tuna, şunları kaydetti:

"Dardanelspor'da altyapı antrenörlüğü ve sorumluluğu sonrasında A takımın teknik direktörlüğünü yaptım. Daha sonra Sergen Yalçın'la Gaziantepspor ve Sivasspor'da, Şenol Hoca ile Beşiktaş'ta çalıştık. Hepsi farklı bir tecrübeydi benim için. Futbolda devamlılık her zaman önemli. Kariyerimi doğru adımlarla, doğru seçimlerle devam ettirmek istiyorum."

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 100. MAÇI GERİDE BIRAKTI

Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başlayan Tamer Tuna, bir sonraki sezon genç bir kadroyla Çanakkale ekibini TFF 2. Lig'e taşıdı. 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kalan Tuna, daha sonra görevinden ayrıldı.

Dardanelspor'dan ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ve Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bu takımlarda da yaklaşık 160 maçta saha kenarında yer aldı.

Bu sezon başında Göztepe'nin başına geçen Tuna, geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçıyla teknik direktörlük kariyerinin 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

Tamer Tuna, TFF 3. Lig'de play-off'lar dahil 72, Süper Lig'de 14, TFF 2. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 5 maçta görev yaparken, bu müsabakalarda 41 galibiyet, 32 beraberlik ve 27 yenilgi yaşadı.

Tuna'nın, Göztepe ve Dardanelspor'la çıktığı müsabakalarda takımlarının performans tablosu şöyle:

tamer tuna

göztepe