Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 yenilerek bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren kaptan Selçuk ve gereksiz yere ikinci sarı kartı görerek oyundan atılan Rotman konusunda görüş bildiren Tuna, takımda disiplinsizliğin kesinlikle olmadığını söyledi. Tüm takımın saygı çerçevesinde bir sezon geçirdiğini anlatan Tuna, "Beşiktaş karşılaşmasında istemediğimiz bir skor aldık. Oyuncularımız maçta ortaya çıkan tablo sonrası çok üzgündü. Ben Selçuk'u devre arası oyundan alacaktım sonra planım değişti, 49'uncu dakikada oyundan çıkardım. Selçuk sadece kolundaki bileklikleri yere attı. Ancak bu hareket Beşiktaş maçından alınan kötü sonuçla ilgiliydi. Göztepe'de kimse kimseye saygıda kusur etmedi, etmez. Disiplinsizlik gibi bir şey bizim takımımızda olamaz" dedi.
"POKO VE TAYFUR'UN TARTIŞMASI POZİSYON GEREĞİYDİ"
Rotman'ın gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Tuna, "Maçın ardından çok üzgündü. Yönetmelikte ceza yaptırımı var. Mutlaka gereken yapılır. Poko ve Tayfur'un tartışması ise pozisyon gereğiydi. Tüm takımlarda bu tür durumlar yaşanabilir. Sadece Beşiktaş karşılaşmasında hiçbirimiz böyle bir sonuç beklemiyorduk. Herkes çok üzgündü" diye konuştu.
"GÖZTEPE'Yİ YIPRATMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"
Demba Ba'nın çok değerli bir oyuncu olduğunu yakın çevresine vurgulayan genç teknik adamın, "Maalesef maçtan önce yapılan açıklamalar algı yaratılmasına neden oldu. Göztepe'yi yıpratmaya kimsenin gücü yetmez, kimse bizi yıpratamaz" dediği belirtildi.
Pazar günü zor günler geçiren Bursaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Rotman'ın yanı sıra aynı karşılaşmada sarı kart gören Tanju da cezalı duruma düştü.
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