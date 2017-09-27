Tamer Tuna: ''Her maç gelişmek istiyoruz''

Süper Lig'de ilk 6 haftayı 3. sırada tamamlayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, "Henüz başarılı olmadık ama başarılı başladık. Lig daha bitmedi, devam ediyor. Başarıyı 6 haftalık süreç olarak görmüyorum" dedi. Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli tavırları renkli görüntüler oluşturdu.
Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sivasspor maçı öncesi hedeflerinin üst üste 4. maçı kazanmak olduğunu ifade eden Tuna, "Medipol Başakşehir maçında üst üste 5. maçı kazanmak istiyoruz. Sivasspor maçında ortaya koymak istediklerimizi gerçekleştirdik. Maçın tamamına hakim olan taraftık. Milli maç arasına da kazanarak girmek istiyoruz" dedi.
''HER MAÇ GELİŞMEK İSTİYORUZ''
M. Başakşehir'le benzer niteliklere sahip olduklarını anlatan Tamer Tuna, "Onlar da hücum yönünü iyi kullanan bir takım. Her şey bizimle alakalı, kendi ortaya koyabileceklerimizle ilgili. Disiplinli, karakterli bir takımımız var. Kapasitemizi her maç geliştirmek istiyoruz. Başakşehir maçı da bunlardan biri olacak. Sahada her maçı kazanabilecek bir oyuncu potansiyelimiz var" diye konuştu.
''HENÜZ BAŞARILI OLMADIK''
Ligde 3. sırada yer aldıklarının hatırlatılması üzerine Tuna, "Henüz başarılı olmadık ama başarılı başladık. Lig daha bitmedi, devam ediyor. Başarıyı 6 haftalık süreç olarak görmüyorum. Çalışmalar doğru olduğunda karşılığını bulacağından emindim. Geçmiş yıllarda çalıştığım takımlarda da çok güzel yıllar yaşadım. 7 yıllık antrenörlük kariyerim çok güzel geçti. Göztepe'de de bunu pekiştirerek ligde kalıcılık sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının ardından başlayan idmanla M. Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk oyununa geçti. Oyunda Göztepeli futbolcuların neşeli tavırları renkli görüntüler oluşturdu.
Adis Jahovic'in durumun iyi olduğu belirtilirken, Ömer'in ise milli maç arasından sonra takıma döneceği ifade edildi.
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