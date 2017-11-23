Tamer Tuna ile Okan Buruk bu kez rakip

Galatasaray'da profesyonel olan ve 1993-1994 sezonunda sarı-kırmızılı formayla o zamanki adıyla Deplasmanlı Bölgesel Altyapı Ligi'nde birlikte forma giyen Tamer Tuna ile Okan Buruk, bu hafta ayrı bir heyecan yaşayacak.
Daha önce futbolculuk kariyerlerinde birbirlerine karşı mücadele eden iki teknik adamdan Okan Buruk, geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Göztepe ile sezona başlamıştı. Buruk, 25. haftada görevinden ayrıldıktan sonra Göztepe play-off'a kalmış ve finalde Eskişehirspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı
Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de 2013-2014'te Elazığspor'la başlayan Okan Buruk, bir sezon sonra Gaziantepspor ve 2015-2016'da Sivasspor'da görev yapmış, geçen yıl Göztepe'den ayrıldıktan sonra Akhisarspor'un başına geçmişti.
Dardanelspor'da teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Gaziantepspor ve Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ta da Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan Tamer Tuna ise sezon başında Göztepe'de göreve başladı.
İKİ TAKIM DA 4 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Süper Lig'e iyi başlangıç yapan iki takım son 4 haftada istedikleri sonuçları alamadı. Son 4 haftada galibiyetleri bulunmayan Göztepe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Ligde 8. haftada 16 puana sahip iki takımdan Göztepe averajla Teleset Mobilya Akhisarspor'un önünde ikinci sırada yer almıştı. 13. hafta öncesinde ise 18 puanlı Göztepe sekizinci, Teleset Mobilya Akhisarspor ise aynı puan ve averajla dokuzuncu durumda yer alıyor.
TUNA: 30 YILDIR ARKADAŞIZ
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 30 yıla yakın arkadaşlıklarının bulunduğu Okan Buruk'un çok iyi karaktere sahip, iyi bir teknik adam olduğunu söyledi.
"Çocukluğumuzda birlikte oynarken de hırslı yönünü ortaya koyardı, öyle kişiliklerdik." diyen Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle bir karşılaşmayı yaşamış olmak benim adıma önemli, Okan için de böyle olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak, takım kimliği olarak Türk futboluna çok hizmet sağlayacak şekilde bir anlayışımız var." ifadelerini kullandı.
Tuna, her iki takımın da futbol anlamında zevk verdiğini belirterek, "İnşallah öyle bir karşılaşma olur. Onlara da başarılar diliyorum. Çok önemli bir yer edindiler ligde, kalıcı olmaları, iyi oyun oynamaları, bu puanları almanın da zaten önemi ortada." diye konuştu.
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