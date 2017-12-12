Göztepe Teknik Direktörü Tuna, Urla'da Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle fikstürü avantaja çevirdikleri ve ikinci yarıya bu avantajla girecekleri için mutlu olduklarını söyledi.
İlk yarının son 2 haftasında oynayacakları Atiker Konyaspor ve Galatasaray maçlarının kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Tuna, "İki maçı da iyi bir şekilde bitirip 30 puanın üzerine çıkmak istiyoruz, hedefimiz bu. Umarım gerçekleştiririz çünkü Göztepe'nin hedefleri, içinde bulunduğumuz durum bizi biraz daha itici şekilde motive ediyor." diye konuştu.
Üst üste iki deplasman galibiyeti alan takımını tebrik eden Tuna, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür ederek, "Her hafta hiçbir şekilde yalnız kalmıyoruz. Zaten iç sahada ekstra motivasyona ihtiyaç olmuyor, motivasyonu kontrole ihtiyaç oluyor." ifadesini kullandı.
İç saha performanslarının deplasman performansları kadar iyi olduğunu kaydeden Tuna, şöyle konuştu:
"İyi oynuyoruz. Mücadelemiz, oyun disiplinimiz üst seviyede. Çok pozisyon veriyor gibi görünen bir takımız fakat hiçbir şekilde rakibi net pozisyona sokmadan hem kademe anlayışıyla hem pozisyonlara reaksiyonlarla bunları iyi bir şekilde geçiştiriyoruz. Bu da önemli. Biz de sahada gerçekleşebilecek her pozisyona hazır bir takımız. Umarım kazanacağımız bir maç olur yine. O muhteşem taraftarımızın önünde yine bir galibiyetle haftayı bitireceğiz."
Tuna, iç yan bağlarında esneme meydana gelen Adama Traore'nin tedavisinin devam ettiğini, Sabri Sarıoğlu'nun da tamamen iyileştiğini aktardı.
Kızılay İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapacakları "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası doğrultusunda Atiker Konyaspor maçı öncesinde statta stantlar kurulacağını belirten Tuna, "Taraftarlar, hem Anadolu'da hem buralarda ihtiyacı olan çocuklara dağıtılmak üzere, giyecek de dahil olabilir ama atkı, eldiven, bere gibi eşyaları getirebilir. Taraftardan ricamız maça gelirken bunları kendileri takacak olsa da maçtan sonra buradaki stantlara bırakmaları." şeklinde konuştu.
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