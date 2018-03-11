Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iç sahada kalan tüm maçları kazanma düşüncesinde olduklarını, bu doğrultuda Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılmanın önemli olduğunu söyledi.

Ligde alt sıralardaki takımlarla yaptıkları maçlarda güçlü mücadelelerin ortaya çıktığını belirten Tuna, "Antalyaspor çok cesur başladı, kazanmak isteyen bir rakip var karşımızda. Onlara çok gol pozisyonu vermesek de rakibe şut şansı verdik. Oyun ilerledikçe, ikili mücadeleleri ve dönen topları kazanmaya başlayınca oyunda etkinliğimiz arttı." dedi.

Tuna, Halil Akbunar'ın dikine koşuları ve paslarının çok güzel olduğunu belirterek, " Demba Ba'nın oyun olarak dönmesinden dolayı çok mutluyum. Göztepe, bu tutkulu ve ihtiraslı taraftara layık bir takım. Bu süreçte gelecekteki planlamada çok başarılı neticeler alacak bir Göztepe olacak." diye konuştu.

Bir soru üzerine Tuna, Demba Ba'nın takımın santrforu olduğunu, yabancı oyuncu statüsüne göre 14 yabancıdan 11'inin maç kadrosunda olabildiğini hatırlatarak, "Sezon başında 11 yabancıdan hiçbirinin dışarıda bırakmak istemiyorum demiştim. Kendi planımın dışına çıktım. Kullanmadığımız, dışarıda bıraktığımız oyuncular bize zarar veren yönler. Yabancı oyuncular ligin değerini artırmış gibi gözüküyor ama Türk futbolunun değerini düşürmeye başladı. Umarız ki bunu gelecek sezondan itibaren değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.