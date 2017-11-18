Tamer Tuna'nın Naim Süleymanoğlu açıklamaları

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor'la oynadıkları maçın ardından Naim Süleymanoğlu için açıklamalar yaptı. Naim Süleymanoğlu'nun kendisi için önemli bir idol olduğunu vurgulayan Tuna, "O ağırlığı kaldırdığında altına beraber giriyor gibi hissediyorduk." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna'nın açıklamaları şöyle:

"Naim Süleymanoğlu bizim için çok değerli bir insandı. Çocukluğumuzda futbolcudan öte idoller olurdu, Naim Süleymanoğlu bu idollerin başındaydı. Halteri, o ağırlığı kaldırdığında biz de o ağırlığın altına beraber girdiğimizi hissediyorduk. O günleri yaşadık, bu yüzden çok üzüldüm. Benim için sporcu olarak bir idoldü, o dönem Türkiye'ye gelişi, dünya şampiyonlukları, ülkedeki o enerjiyi yaratması... Onun için Allah'tan rahmen diliyorum, geride kalanlara Allah inşallah sabır verir."

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