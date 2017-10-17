Tamer Tuna: Oyun anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 puan toplayan ve averajla ikinci sırada bulunan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Sekiz haftanın sonunda iyi bir noktadayız ancak 26 hafta daha olduğunu düşünürsek oyun anlayışımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor galibiyetiyle 8'inci haftayı geride bıraktıklarını söyledi.
Ligde 16 puana ulaştıklarını hatırlatan Tuna, "Sekiz haftanın sonunda iyi bir noktadayız ancak 26 hafta daha olduğunu düşünürsek oyun anlayışımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor. İyi yönlerimiz çok ama futbol, çalışmak ve karşılığını almaktır. Bunu ortaya koymak için her gün çalışıyoruz. Olduğumuz durumun daha iyiye gitmesi için geliştirmemiz gereken yönlerimizin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Tamer Tuna, 9. haftadaki rakipleri Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir hücum hattına sahip olduğunu aktardı.
Özellikle Vagner Love, Junior Fernandes, Efecan Karaca, Emre Akbaba ve Mbilla Etame'ye dikkat edeceklerini belirten Tuna, rakiplerinin önlem alınması gereken bazı noktaları olduğunu kaydetti.
Kontrolü sürekli elinde tutan bir anlayışı ortaya koymaya çalıştıklarının altını çizen Tuna, "Onun için antrenmanlarımızda bu konuya ağırlık veriyoruz. Alanyaspor maçı da böyle geçecek. Üzerine koyarak gitmek istediğimiz için kazanmayı hedefliyoruz, onun da gerekliliklerini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.
Süper Lig'in kalitesinin arttığını ve zorlu bir mücadeleye sahne olduğunu dile getiren Tuna, hazırlıklarını da bu bilinçle sürdürdüklerini söyledi.
Maçlardaki performansların haftalık değişkenlik gösterebildiğine işaret eden Tuna, şöyle konuştu:
"Ortaya koyduğumuz ofansif oyun anlayışını takım halinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu savunmada da böyle yapıyoruz. Bazı takımlarda yeni oyuncu sayısındaki artış, sonuç anlamında farklılıklar oluşturabiliyor. Ligin çok gollü geçmesi oyuncuların bireysel performanslarından kaynaklı ama bence iyi maçlar oynanıyor. Performans olarak çok üst düzeye çıkan takımlar oldu. Bazı takımlar hala sıralamada altta olsalar da bunun önümüzdeki haftalarda çok değişeceğini görüyorum. Bu anlamda bizim daha da iyi noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Sıralamanın önemi yok. İzmir'i, Göztepe'yi daha da iyi temsil ederek ligi tamamlamak istiyoruz."
- tamer tuna
- göztepe
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