Ankara'da bir telefon mağazasında, telefonu tamir ettiği sırada elinde patlayan çalışanın zor anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayı hafif yanıklarla atlatan telefon tamircisinin yardımına mağazadakiler yetişti. İşte o anlar...

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