45 yaşındaki Tamy Lyn Murrell, yaşadığı zor günleri anlattı. "İstedim ve yedim" diye başladı cümlelerine Murrell ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam öldükten sonra hayatım asla eskisi gibi olmadı..."

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; babası eve gelip, mutfakta kalp krizi geçirip öldüğünde henüz 8 sekiz yaşında olduğunu söyleyen talihsiz kadın, babasının ani ölümü ve depresyondaki annesinin zihinsel çöküşüyle beraber kendisini abur cubur yemeye verdiğini söyledi. Murrell, kilosunun arkasında yatan trajediyi böyle özetledi.

8 YAŞINDAYKEN BABASININ ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

Şimdilerde 272 kilo olduğunu söyleyen Tamy Lyn Murrell, "Oldukça normal boyutlarda bir çocuktum" dedi. Çocukluğunda gergin ve kekeme olduğu için diğer çocukların kendisiyle alay ettiklerini belirtti. Ancak Murrell, sekiz yaşındayken, bir kalp krizi nedeniyle babasının mutfak tabanına çöküşünü ve ölmesini izlemişti...

Murrell, ailenin en küçük çocuğuydu, kız kardeşi ondan 19 yaş, erkek kardeşi ise 11 yaş büyüktü; bu nedenle de Murrell, sadece annesi ve babasıyla büyüdü.

"Annem yataktan bile kalkamıyordu, çok zor zamanlar geçirdi ve derin bir depresyona girdi. Bir nebze annemi de kaybettim gibi oldu" diyen Tamy Lyn Murrell, sözlerine şöyle devam etti: "14 yaşında 64 kiloydum. Bana ilgi gösteren ilk kişi James'ti. Hayatım boyunca ilk defa her şey yolunda görünüyordu ama bu da uzun sürmedi” diye konuştu.

KİLOSU YÜZÜNDEN TRENE ALMAMIŞLARDI... ŞİMDİKİ HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ!

"BU BEDENDE YAŞAMAK ÇOK SEFİLCE"

Murell, lise eğitimini yarıda bıraktı, James ile evlendi ve hamile kaldı.

Murell'le ve ergenlik döneminde olan sorunlu oğullarıyla ilgilenen tek kişi James. Bu durum yüzünden James ve Murel çifti evliliklerini sürdürmekte zorluk çekiyorlar.

Murell, sevgisiz evliliğinden kurtulmak ve oğluna daha iyi bir anne olmak istemesine rağmen, dış dünyadan yalıtılmış bir şekilde yiyeceklerle rahatlamaya devam ediyor.

Murell, yaşadığı duygusal acılara ek olarak ayrıca kiloları yüzünden fiziksel acılarla da boğuşuyor.

"Bu bedende yaşamak, çok sefilce" itirafında bulunan Murell, "Sanki yaşamıyormuşum gibi hissediyorum, sadece mevcutta varım ve bu çok korkunç" dedi.