Tan Taşçı: Asena gelmedi mi?

Cadde’nin haberine göre, gazetecilerin, "Asena Hanım’ı göremedik. Ayrıldınız mı?" sorusuna Tan Taşçı, "Ah! Asena gelmedi mi? Ben onu içeride konseri izliyor diye biliyordum” cevabını verdi.



Güzel sunucunun önceki akşam sevgilisinin konserine gelmemesi, “Asena ile Tan ayrıldı mı?” sorusunu akıllara getirdi.



Yaz ayından beri birlikte olan ikiliden Asena Atalay, sevgilisinin her konserinde ve sahnesinde kendisini yalnız bırakmıyordu.

Tan Taşçı

asena atalay