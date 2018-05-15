HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Bi’ Başka Ayrıldık’ isimli teklisiyle adından söz ettiren Tan Taşçı, turne yorgunluğunu ekibiyle yoga yaparak attı. Konya, Ankara, İstanbul ve Bilecik konserleri için yollara düşen popçu, Ankara konseri sonrası İstanbul’a yola çıkmadan önce ekibiyle otel bahçesinde yoga yaptı.

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