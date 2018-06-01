Azerbaycan gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) 12 Haziran’da yapılacak açılışın ayrıntıları belli olmaya başladı. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “Temel atma merasiminden çok daha geniş katılımlı bir tören olacak. Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının yanı sıra Gürcistan Cumhurbaşkanı’nın da katılımını bekliyoruz. AB’den de üst düzey katılım olur” dedi. Düzyol, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. TANAP’ta, ticari gaz akışının 30 Haziran’dan 12 Haziran’a çekilme ihtimalinin sorulması üzerine Düzyol, “Kontrattaki taahhütler 30 Haziran’da gazın akmasını gerektiriyor ama taraflar anlaşırsa 12 Haziran’da da gazı akıtabilecek durumdayız, ticari olarak şu an her şey hazır” dedi.

‘BOTAŞ FİYAT YAPICI KONUMDA’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre TANAP’ın Türkiye’nin doğalgaz tedarik fiyatlarını düşüreceğini vurgulayan Düzyol, “Kanunen yükümlülüğü olmamasına karşın, BOTAŞ’ın fiyatları regüle eden rolü var. Piyasada fiyat yapıcı konumda. Azeri kontratı BOTAŞ için ehven bir kontrat. Fiyatları düşürücü etkisi olur. Günün sonunda tüketiciye de yansıması olur. Tüm doğalgaz ticaretinde ‘al ya da öde’ yükümlülükleri var. Pahalı olan ülkeden minimum miktarda gaz çekip, ucuz olan ülkeden maksimumu almak isteyecektir. Bunun da tedarik maliyetlerine olumlu etkisi olacaktır” dedi.