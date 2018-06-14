Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 doğalgaz sahasında üretilen gazı Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşımak amacıyla inşa edilen ve Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturan TANAP, birçok projeye destek vererek bölge halkına kazandırıyor. Enerjinin ipek yolu olarak anılan TANAP, geçtiği 20 ilde yaklaşık 13 bin kişiye doğrudan istihdam imkânı yarattı. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, çok sayıda sınai ve ticari müesseseye yeni iş imkânları sağladı. Proje kapsamında 28 bin parselde kamulaştırma yapıldı. 20 bin 818 arazi girişi protokolü imzalandı.

Bu kapsamda, doğrudan yatırımlar için toplam 13.5 milyon TL bütçe ayrıldı. Doğrudan hibeyle 430 proje fonlanarak 70 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı. Program katkısı olarak pek çok yatırım, çevre ve altyapı projesine yaklaşık 55 milyon TL destek sağlanıyor. Güzergâh boyunca yapılan detaylı saha çalışmaları sırasında 154 adet yeni arkeolojik alan tespit edildi, hassas türlerin ve yaşama alanlarının etkilenmemesi için önlemler geliştirildi.

ÇEVREYE SAYGI

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu kapsamında yürütülen ekolojik araştırmalarda boru hattı güzergâhı üzerinde, karada ve suda yaşayan hayvan ve bitki türleri tespit edilerek uluslararası kriterlere göre sınıflandırıldı. Hassas türlerin ve yaşama alanlarının etkilenmemesi için önlemler geliştirildi.

RUS BASINININ TANAP YORUMU: SKOR 1-1 OLDU

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışına Rus basınından çarpıcı yorumlar geldi. Rusya’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Komsomolskaya Pravda’da projenin açılışı “Büyük gaz savaşı” başlığıyla yorumlandı. Doğalgazda Avrupa pazarı için süren mücadeleyi inceleyen gazete yazarı Aleksandr Grişin, “12 Haziran’da TANAP’ın açılması, Karadeniz’in altından kendi gazını Avrupa’ya taşımakta olan Rusya’ya vurulan karşı darbedir” diye yazdı. Yazıda, Rus gazının Avrupa’ya girişini, özellikle de Almanya’ya Kuzey Akım-2 boru hattının uzanmasını engellemeye çalışan ABD lobisi açısından, TANAP’ın açılmasının “büyük gaz savaşında skoru 1-1’e getirmek anlamı taşıdığı” vurgusu yapıldı.

YEREL BALIKÇILARA MAZOT DESTEĞİ VERİLDİ

TANAP’ın deniz geçişi inşaat faaliyetlerinin yol açabileceği olumsuz etkileri gidermek için, “Balıkçılık Gelir Kaybını Önleme Planı” hayata geçirildi. Küçük ölçekli kıyı balıkçılığı yapan teknelere mazot desteği verildi.