TANAP'ta üç farklı kalıp ve iskele sistemi ile yer aldı

TANAP'ın, dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri olduğunun altını çizen URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "Tekfen İnşaat’a hizmet verdiğimiz TANAP projesinde; Türkiye’de Ardahan, Kırşehir, Eskişehir, Edirne ve Kırklareli şehirlerinde ayrıca Gürcistan’da ve Azerbaycan Bakü’de de sistemlerimiz kullanıldı" diye konuştu.
Açılışı, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Ukrayna, Sırbistan ve KKTC liderlerinin katıldığı törenle yapılan projede, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde üretilen doğalgazı önce Türkiye'ye ardından da Avrupa’ya taşınacak. Aynı zamanda bölgesel enerji politikalarına da yön verecek stratejik bir proje olan TANAP, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı projesi olma özelliği taşıyor. Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Köyü'nden başlayacak olan proje, 20 il ve 67 ilçeden geçerek, 1850 kilometre sonra Edirne'nin İpsala İlçesi'nde son bulacak. Bu noktadan sonra doğalgaz Avrupa ülkelerine aktarılacak. Projede, 13 bin kişi istihdam edilirken, inşasında kullanılan boruların yüzde 80'i Türkiye'de 6 farklı firma tarafından üretildi. Proje için, 82 milyon saat iş yapılırken 175 milyon kilometre yol kat edildi, 131 bin 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı.
URTİM olarak aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya’nın da bulunduğu 54 ülkeye ürettiğinin yüzde 70’ini ihracat yaptıklarını vurgulayan Serdar Urfalılar, şunları kaydetti:
"Bu yıl hedefimizi ABD pazarı olarak belirledik. Girilmesi çok zor ama sürdürülebilir bir başarı getirebilecek bir pazar. ABD'yi, hem inşaat, hem rafineri hem de enerji santralleri konusunda çok büyük potansiyel olarak görüyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz."
URTİM, yurt içinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretimi gerçekleştiriyor.
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