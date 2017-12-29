İş-Yaşam

Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı. Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor. İşte besicilikten mantar yetiştiriciliğe, ipek böcekçiliğinden mobilyacılığa, salça üretiminden kurutulmuş meyveye kadar 22 gerçek iş öyküsü...

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    1- TANDIR EKMEĞİ GEÇİM KAYNAĞI OLDU

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    Ayşe Kızılkaya fırında satılan ekmekten daha ucuz ekmek sattığı için mahallelilerden büyük rağbet görüyor. Siirt'te fırında ekmek 1 liraya satılırken, Ayşe Kızılkaya tandırda yaptığı ekmeği 75 kuruşa satıyor. Ekmek yapıp satarak geçimini sağlayan Ayşe Kızılkaya, şöyle konuştu:

  • 3 Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu
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    "Hiç bir gelirim olmadığı için tandırda ev ekmeği yapmaya başladım. Yaptığım ekmekleri beğenen mahalledeki komşularım ununu, mayasını, susamını, yumurtasını, getiriyor. Ben de ekmek yapıyorum. Karşılığında cüzü bir ücret alıyorum. Başkalarına el avuç açıp dilenmektense alın teri dökerek ekmeğimi kazıyorum. Yaptığım ekmekleri mahalledeki komşularıma satıyorum."

     

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    Ayşe Kızılkaya'nın komşusu olan Hanife Balık, tek başına kiralık evde yaşayan Ayşe teyzenin tek gelirinin ekmek satarak kazandığı para olduğunu söyledi. Balık, "Ayşe teyze tek başına bu evde kirada kalıyor. Geçimini ekmek yaparak sağlıyor. Onun haricinde bir geliri yok. İlçede ekmek isteyenlere ekmek pişiriyor. Günde iki tandır ekmek yapıyor. Her tandırda 50 tane ekmek yapıyor" diye konuştu.

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    2- MAKET UÇAKLA BAŞLADI, AIRBUS'A 'KUYRUK' İHRAÇ EDİYOR

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Yorumlar 4
  • Misafir 26 Aralık 2017 Salı 23:59
    Herkeste bir hikaye herkeste bir basari
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum. aynen katılıyorum.
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum.
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