Tanem Sivar'ın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşunun görüntüsü ortaya çıktı

Ünlü çiftin Cango ve Pamuk isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Çiftin iddiasına göre sorumlu komşuydu. Tanem Sivar en son, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi.



AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çift, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi. Öfkeli komşunun, evin içinden aldığı av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın geçen pazar günü yaşandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ KOMŞU SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, olayın ardından jandarmaya giderek komşularından şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan K.Ü., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÜZÜNTÜSÜNÜ DUYURDU

Tanem Sivar yaptığı ilk açıklamada, “Çok üzgünüm ama başta basın olmak üzere sosyal medya da bize o kadar destek oldu ki, bize müthiş bir güç verdi, çok ta duygulandırdı. Başlarda bizim için acıydı ama şimdi korkuya döndü. Bu adam ciddi anlamda korkunç bir adam ve saldırgan, çok daha kötü şeyleri yapabilecek bir zihniyet. Aldığımız destek sonucunda daha da çıldırdı ve çılgına döndü. Eşime tüfek ile ateş etti. Buna rağmen kendisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Çok endişeliyim.Biz eşimle bu konu ile ilgili elimizden geleni yapacağız” demişti.

Tanem Sivar

Edhem Dirvana