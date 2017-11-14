Geçtiğimiz günlerde komşusu tarafından köpeklerinin zehirlenmesi ile gündeme gelen Tanem Sivar, son olarak da komşusuyla yaşadığı tartışma ve gerilimle sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar kaç yaşında?

TANEM SİVAR KİMDİR?

Tanem Sivar, 5 Temmuz 1980 tarihinde ABD'de doğdu. Eğitim hayatını Özel Marmara Koleji'nden ve San Diego State Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı.

Eğitim hayatının ardından bir dönem Fox TV'de çalışan Tanem Sivar, ardından bir süre boyunca da Lig TV'de 21 adlı spor programını sundu. 2013'te CNN Türk kanalında başlayan "Cumartesi Sabahları İki Kahve Arası" adlı programı günümüzde de sunmaktadır.

2012 yılında ekrana gelen Umutsuz Ev Kadınları dizisinde de Sinem karakterini canlandıran Tanem Sivar, 14 Aralık 2005 tarihinde yelken sporcusu olan Edhem Dirvaa ile evlenmiştir.

Çalışmaları

Uğur Dündar ile "Yoksa Rüya Mı ?"

Yiğit Özşener ile "Sen Hak Ediyorsun"

Melih Gümüşbıçak ile "21"

Yetenek Sizsiniz Sunucu (2009)

Survivor Türkiye-Yunanistan Editör

En Güzel Bölüm Sunucu - Star Tv

Yasemin Özbudan Ajans

Tanem Sivar kimdir?

Tanem Sivar kaç yaşında?

Tanem Sivar