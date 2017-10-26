Taner Kılıç: Benim üzerimden Af Örgütü yargılanıyor

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yargılandığı dava İzmir'de başladı. Kılıç savunmasında, "Benim üzerimden yargılanmak istenenin Af Örgütü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taner Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor.

Kılıç, cep telefonuna, Fethullah Gülen cemaatinin gizli iletişim programı olduğu belirtilen ByLock uygulamasını indirmekle itham ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı savunmasında ise bu konuyla ilgili olarak, "İki uzman bilirkişi raporu, telefonumda hiç ByLock indirildiğinin izine rastlanmadığını ortaya koydu" dedi.

'ByLock kullandığımı kim tespit etti, belli değil'

Savcıya ifade verebilecekken pasaportunun iptal edildiğini ve iki hafta sonra evinin basıldığını belirten Taner Kılıç, "ByLock kullandığım kim tarafından nasıl "tespit" edildi, bu hala belli değil. Dosyada hiçbir yerde bunun delili, belgesi yok" diye konuştu.

İnsan hakları savunucusu olduğunu vurgulayan Kılıç, Af Örgütü'ndeki konumunun ve insan hakları çalışmalarının da şiddet karşıtlığımın ispatı olduğunu söyledi.

Savcı ise mütalaasında TanerKılıç'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

Avukat Taner Kılıç, Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 6 Haziran'da 22 avukatla birlikte gözaltına alınmıştı.

Mahkeme 19 Haziran'da Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Karara gerekçe olarak "ByLock programını indirip kullandığı" iddiasının yanı sıra Kılıç'ın Zaman gazetesi abonesi ve Zaman gazetesi genel yayın yönetmeninin (Ekrem Dumanlı) kız kardeşiyle evli olması ile çocuklarını KHK ile kapatılan okullarda okutulması gösterilmişti.

Kamuoyunda "Büyükada Davası" olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada ise tutuklu yargılanan 8 sanığın serbest bırakılmasına karar verilmiş, mahkeme, savcının Taner Kılıç'ın dosyasının davayla birleştirilmesi talebini de kabul etmişti.

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