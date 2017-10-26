Taner Kılıç: Benim üzerimden Af Örgütü yargılanıyor

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yargılandığı dava İzmir'de başladı. Kılıç savunmasında, "Benim üzerimden yargılanmak istenenin Af Örgütü olduğunu düşünüyorum" dedi.
Taner Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor.
Kılıç, cep telefonuna, Fethullah Gülen cemaatinin gizli iletişim programı olduğu belirtilen ByLock uygulamasını indirmekle itham ediliyor.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı savunmasında ise bu konuyla ilgili olarak, "İki uzman bilirkişi raporu, telefonumda hiç ByLock indirildiğinin izine rastlanmadığını ortaya koydu" dedi.
Savcıya ifade verebilecekken pasaportunun iptal edildiğini ve iki hafta sonra evinin basıldığını belirten Taner Kılıç, "ByLock kullandığım kim tarafından nasıl "tespit" edildi, bu hala belli değil. Dosyada hiçbir yerde bunun delili, belgesi yok" diye konuştu.
İnsan hakları savunucusu olduğunu vurgulayan Kılıç, Af Örgütü'ndeki konumunun ve insan hakları çalışmalarının da şiddet karşıtlığımın ispatı olduğunu söyledi.
Savcı ise mütalaasında TanerKılıç'ın tutukluluğunun devamını talep etti.
Avukat Taner Kılıç, Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 6 Haziran'da 22 avukatla birlikte gözaltına alınmıştı.
Mahkeme 19 Haziran'da Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Karara gerekçe olarak "ByLock programını indirip kullandığı" iddiasının yanı sıra Kılıç'ın Zaman gazetesi abonesi ve Zaman gazetesi genel yayın yönetmeninin (Ekrem Dumanlı) kız kardeşiyle evli olması ile çocuklarını KHK ile kapatılan okullarda okutulması gösterilmişti.
Kamuoyunda "Büyükada Davası" olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada ise tutuklu yargılanan 8 sanığın serbest bırakılmasına karar verilmiş, mahkeme, savcının Taner Kılıç'ın dosyasının davayla birleştirilmesi talebini de kabul etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.