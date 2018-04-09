Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı konut piyasasını değerlendirdi

Türkiye’nin ilk seramik fabrikalarından biri olan “Uşak Seramik Sanayii”nin de içinde yer aldığı “Tanışlar Grup”, Kozyatağı’nda “Ege Apartmanı-Güneş Apartmanı” adlı 2 yeni konut projesi ile çalışmalarına devam ediyor.



Konut sektörünün içinde bulunduğu son durumu değerlendiren ve Tanışlar İnşaat’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, şunları söyledi:



“Konut piyasasındaki durgunluğun gelip geçici” olduğuna işaret ederek, “Bazı kesimler eskiden olduğu gibi paradan para kazanma yolunu seçti. Mülk almak yerine parasını faize yatıranları görüyoruz. Faiz getirisi yüksek olunca, “Bir daireyi 1 milyon liraya alsam 4 bin lira getirisi olacak. Fakat faiz bana daha fazla kazandıracak” diyen yatırımcılar mevcut. Oysa böyle düşünenler sonunda zarar edecek. Çünkü faiz gelip geçicidir. Daire her zaman değer kazanır, konutun getirisi daha yüksek olur. Son dönemde daire fiyatları da düştü. Birçok müteahhit maliyetin altında satış yapıyor. Şu anda daire almanın tam zamanı. Yatırımcı ve oturum amaçlı ev almak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalıdır.”

KOZYATAĞI’NDA 2 KONUT PROJEMİZ VAR



Tanışlar İnşaat’ın yeni projelerine de değinen Durmuş Tanış, şu bilgiyi verdi:



“İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan Güneşli’de “Kirazlı Koru Evleri” konut projesi ürettik ve sattık. Şimdi yine İstanbul’un en önemli lokasyonlarından biri olan Kadıköy Kozyatağı’nda projelerimiz var. Beyaz Kadıköy Ege Apartmanı (yaklaşık 1.100 metrekare alanda kurulu, 33 daire 3 dükkan) ile Beyaz Kadıköy Evleri Güneş Apartmanı (yaklaşık 2.000 metrekarelik bir alanda kurulu, rezidans konsepli 54 daire 5 dükkan) projelerimizde imalat ve satışlar devam ediyor…”