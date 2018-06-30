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KALDIĞINIZ KOY SİZİN OLUYOR

Saatcı, "Göcek'teki koylardan birine demirlediğinizde doğa, yıldızlar ve siz oluyorsunuz. Kaldığınız koy sizin oluyor. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. İnsanlar işte bu güzellik için buraya geliyor. 'Ben sakin bir tatil istiyorum.