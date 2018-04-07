Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü yol kenarına park ettiği aracının altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halindeki 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü.

Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

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