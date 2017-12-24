Paulo Coelho Tanrı tüm dua edenleri dinler. Sadece çocukların dualarını dinleseydi bugün ülkede tek bir okul bile kalmazdı...



Tanrı dualarımızı dinler

Yüzüncü ad (Sufi gelenek)

Bir öğrencisi Sufi üstadından Tanrı’nın adını kendisine söylemesini istedi.

“Bu ismi bilen kişi tarihi değiştirebilmeye muktedir olur” diye cevap verdi üstadı. Sonra da öğrencisinden bütün günü şehrin kapılarında geçirmesini istedi.

Çocuk ertesi gün geri döndü.

“Ne gördün?” diye sordu üstadı.

“Yaşlı bir adam koyununu satmak için şehre girmek istedi. Kapıdaki muhafız adamdan koyunun vergisini istedi. Ama adamın hiç parası yoktu. Bunun üzerine muhafız koyuna el koydu, yaşlı adamı da kovdu. O anda ‘Keşke Tanrı’nın gizli adını bilebilseydim, o zaman bu durumu değiştirebilirdim’ diye düşündüm.”

“Bu adaletsizliği önleyebilirdin ama sen orada durup bir vahiy gelmesini hayal ettin. Ne aptallık! Pekâlâ, bu durumda sana Tanrı’nın beşinci adını söyleyeceğim: Başkaları için harekete geç. Tarihi değiştirmenin tek yolu budur.”

Seni gücendirmek istemedim (İslami gelenek)

Hac yolculuğunda Mekke’ye doğru yol alan bir din adamı birdenbire Tanrı’nın varlığını yanı başında hissetti. O an kendinden geçti, dizlerinin üzerine çöktü, elleriyle yüzünü kapatıp dua etmeye başladı:

“Allahım, ben hayatımda sadece bir şey istedim: Bana seni asla gücendirmemeyi lütfet.

“Bunu sana veremem” diye cevapladı yüce Tanrı. “Eğer beni asla gücendirmezsen seni bağışlamak için hiç sebebim kalmaz. Ve seni bağışlamama hiç ihtiyaç olmazsa, kısa süre sonra sen de başkalarına karşı bağışlayıcı olmayı unutursun. İşte bu yüzden yolunu sevgiyle yürümeye ve zaman zaman benden seni bağışlamamı dilemeye devam et, böylece bu erdemi asla unutmazsın.”

Öğrenciler ve öğretmenler (Sufi gelenek)

Sufi anlatılarının ölümsüz karakteri Nasreddin, kapısının önünde dururken yoldan bir öğretmen ve öğrencilerinin geçtiğini gördü.

“Nereye gidiyorsunuz?” diye sordu.

“Bu yozlaşmanın bir son bulması için dua etmeye gidiyoruz, Tanrı çocukların duasını her zaman duyar” diye cevap verdi öğretmen.

“İyi bir eğitim olsaydı yozlaşmayı şimdiye kadar durdururdu. Gençlere annebabalarından, amcalarından daha fazla sorumluluk sahibi olmalarını öğret.”

Öğretmen bu sözlere alınmıştı: “Tam bir inançsızlık örneği! Çocukların duaları her türlü şeyi değiştirebilir.”

“Tanrı tüm dua edenleri dinler. Sadece çocukların dualarını dinleseydi bugün ülkede tek bir okul bile kalmazdı, çünkü çocukların en nefret ettikleri şey okul ve öğretmenlerdir.”

Bir kemancıyla tanıştım (Hasidik gelenek)

Bir öğrencisi Haham Moshé Haim’in yanına geldi: “Bugün benim manevi lütuf için gösterdiğim çabaya gülen ve bunu hor gören bir adamla tanıştım.”

“Bugün bir kemancıyla tanıştım” diye ona cevap verdi Haham. “Öyle ilahi bir coşkuyla çalıyordu ki, yanına gelen herkes şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Ben de aynını yaptım, coşkumla Yaradılış için Tanrı’ya şükrediyordum; tam o sırada sağır bir adamın yanımıza geldiğini gördüm. Orada durup kemancıyı ve dans edenleri izledi. Ve en sonunda yüksek bir sesle şöyle dedi: “Şuna bak! Bir grup delinin sebep olduğu uygunsuz ve saçma bir görüntü!”

Ve Moshé Haim sözlerini şöyle tamamladı: “Tanrı’nın müziğini nasıl dinleyeceğini bilmeyenler ancak onun anlamsız olduğu sonucuna varabilirler.”

(Çeviren: Mine Akverdi Denktaş)